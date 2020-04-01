Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli bu yıl erken yatacak olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirleri kapsamında, emekli Ramazan ikramiyelerinin bu yıl erken yatacağını belirtmişti. Bu gelişmeler üzerine milyonlarca vatandaş, emekli ikramiyelerinin tarihini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ 2020 NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl ki Ramazan Bayramı ikramiyesi ise Corona virüsü tedbirlerine destek olmak amacıyla erkenden ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İşte detaylar;