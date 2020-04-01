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ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 ne zaman hesaplara yatacak?

Türkiye’de milyonlarca her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Bu yılki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile corona virüsü tedbirleri kapsamında erken ödenecek. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş, ‘Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili en son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. İşte 2020 emekli bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:18 ABONE OL
Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Türkiye'de milyonlarca bu yıl erken yatacak olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirleri kapsamında, emekli Ramazan ikramiyelerinin bu yıl erken yatacağını belirtmişti. Bu gelişmeler üzerine milyonlarca vatandaş, emekli ikramiyelerinin tarihini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ 2020 NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl ki Ramazan Bayramı ikramiyesi ise Corona virüsü tedbirlerine destek olmak amacıyla erkenden ödenecek. Peki, ne zaman ödenecek?

İşte detaylar;

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Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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