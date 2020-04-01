İşi olmayan da 10 bin TL kredi alabilecek

Üç kamu bankası Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın önceki gün açıkladığı bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi, dar gelirli vatandaşa 6 ay nefes aldıracak. Kamu bankalarınca başlatılan 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 10 bin TL'lik finansman paketinin detayları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırırken beyan esas olacak.Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi. Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.