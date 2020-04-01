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Son dakika: Bakan duyurdu! Ücretli öğretmenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan ve usta öğreticilere son dakika müjdesi geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, ek ders ücretlerinin koronavirüs salgını süresince ödeneceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 17:21 ABONE OL
Son dakika: Bakan Berat Albayrak duyurdu! Ücretli öğretmenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte, koronavirüs salgınından etkilenen meslek gruplarının taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Son dakika: Bakan Berat Albayrak duyurdu! Ücretli öğretmenlere müjde
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