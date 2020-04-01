Son dakika: Bakan Berat Albayrak duyurdu! Ücretli öğretmenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte, koronavirüs salgınından etkilenen meslek gruplarının taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020
Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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