150 bin firmaya 17 milyar TL limit artışı

Küresel olarak daha önce tecrübe edilmemiş ve yaşamın her alanın etkileyen bir durumla karşılaşıldığını belirten Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcaısı Alpaslan Çakar, banka olarak ekonomi yönetiminin koordinasyonuyla sürecin atlatılmasına katkı verdiklerini söyledi. Temel amacın ekonomide akışkanlığı sağlamak olduğuna dikkat çeken Çakar, öncelikli olarak müşterileri dijital kanallara yönlendirdiklerini ifade etti. Ziraat Bankası'nın 9 milyon mobil müşterisi bulunduğunu kaydeden Çakar, bu kanallarda limitleri artırıp ücretleri kaldırdıklarını vurguladı. aPARA yayınına katılan Çakar, günde ortalama 450 bin olan işlem adetlerinin şu an 200 bine gerilediğini söyledi.Emeklilere promosyonda taahhütleri kaldırdıklarını ve promosyonları hesaplara aktardıklarının altını çizen Çakar, "Kamu bankalarında 65 yaş üstü 3.7 milyon müşteri var ve bunun 2.5 milyonu Ziraat Bankası'nda. Vefa grupları üstünden evde tek başına yaşayan emeklilerin maaşlarını eve götürmek için çalışıyoruz" dedi.Virüsle birlikte kurumsal müşteriler için hemen harekete geçtiklerini belirten Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nakit kredi limitlerini yüzde 5 artırdık. Ayıca kestikleri çeklerin arkası yazılmasın diye yüzde 5 limit artışı daha ilave ettik. Kurumsal kredi kartlarında da limitleri yüzde 20 artırdık. Toplam 150 bin müşteriye 17 milyar TL limit artışı sağladık. Müşterinin temerrüde düşmemesi için banka olarak yapılandırmalar gerçekleştirdik. Mart sonu itibarıyla devre faizleri gelenleri, ilave limitle 12 aya yaydık. Taksitli kurumsal kredilerde 6 ay ödemesiz dönem vererek vadeleri uzattık."Bireysel kredilerde, herhangi bir sözleşme imzalamaksızın 3 ay ödemesiz dönem verip, ödemeleri kaydırdıklarını belirten Çakar, kredi kartı ve KMH borçlarını da 3 ay ertelediklerini kaydetti. Çakar, Merkez Bankası'nın kredi kartında akdi faizi yüzde 1.25'e indirdiğini, Ziraat Bankası'nın ise ertelemeyi yüzde 0.98 faizle yaptını kaydetti. Çakar, bireysel kredi ertelemelerine 2 günde 180 bin kişinin başvurduğunu ifade etti.