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| Corona virüse karşı aşı çalışmaları! Bakan 'tan önemli açıklamalar

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı , koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesinin olduğunu belirterek, 40 kurumdan yüzlerce araştırmacının konuyla ilgili çalıştığını belirtti.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 10:29 ABONE OL
Son dakika | Corona virüse karşı aşı çalışmaları! Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Varank, "Bilim insanları aşı ve ilaç için kolları sıvadı" dedi.

14 FARKLI AŞI-İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ VAR.

Tüm işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız.

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Son dakika | Corona virüse karşı aşı çalışmaları! Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
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