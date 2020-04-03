İnşaatçılar istihdamı koruyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle inşaat sektörü de üst düzey tedbirler aldı. İstihdamı koruma kararı alan firmalar bir bölüm çalışanlarını ücretli izne gönderirken bir kısım çalışanlar ise home ofis tarzı çalışma sistemiyle istihdam içinde tutuldu. Projelerdeki satış ofislerinin çoğunda sosyal mesafe kuralı ile düzenlemeler yapılıyor. Bazıları da kapatılarak çağrı merkezlerine ve online irtibat sistemlerine ağırlık veriliyor. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi inşaat firmalarının mevcut istihdamı koruyacağını vurguladı. Durbakayım "Devletin üç ay boyunca kısa çalışma ödeneği ile bize destek olması, gücümüzü daha da artıracaktır" dedi. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da 5 AVM, 6 otel ve 4 şantiyede toplam 2 bin çalışanı olduğunu belirterek, istihdamı koruyacaklarını söyledi.Hükümetin 'Evde kal' çağrısının hemen ardından çalışanlara yazı gönderdiklerini ve evden çalışmaya olanak sunduklarını belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, şantiyelerde çalışanların devam ettiğini belirterek, işçileri dışarı çıkarmadıklarını ve konteynırlarda üst düzey önlem aldıklarını söyledi. Grup çalışanlarının şantiyeler haricinde 1.000 kişi olduğunu belirten Elmas, "Hiçbir çalışanımızı bu günlerde işten çıkarmayacağız. Hükümetin sağladığı kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Elimizden geldiği kadar bu süreci atlatmaya çalışacağız" diye konuştu.