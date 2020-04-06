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'den işsizlik maaşı alınabilir mi? PTT işsizlik maaşı nasıl alınır?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan şubeleri, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Bu süreçte işsiz olan ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar maaşlarını nereden alacaklarını merak ediyor. PTT yaptığı duyuru ile kişisel özel tek kullanımlık formların doldurulması gerektiğini belirtti. Böylelikle işsizlik maaşları PTT tarafından evlerde verilecek. Peki, evde maaşa nasıl başvurulacak? PTT işsizlik maaşı nasıl alınır? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:44 ABONE OL
PTT'den işsizlik maaşı alınabilir mi? PTT işsizlik maaşı nasıl alınır?

Corona virüs salgını gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, tedbirler kapsamında PTT şubelerin kapatılması işsizlik maaşı alacak olan vatandaşlar tarafından araştırmalara neden oldu. PTT yaptığı duyuru ile kişisel özel tek kullanımlık formların doldurulması gerektiğini belirtti. Böylelikle işsizlik maaşları PTT tarafından evlerde verilecek. Peki, evde maaşa nasıl başvurulacak? PTT işsizlik maaşı nasıl alınır? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

PTT'DEN İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR Mİ?

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

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PTT'den işsizlik maaşı alınabilir mi? PTT işsizlik maaşı nasıl alınır?
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