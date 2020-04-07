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| Bakan açıkladı: tüm araçlar için ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haberi geldi. Bakan Kurum tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika | Bakan açıkladı: Egzos emisyon ölçümü tüm araçlar için ertelendi

Son dakika haberi... Corona virüs sonrası alınan tedbirler artarak sürüyor. Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşların 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan başlayacak 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.

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Son dakika | Bakan açıkladı: Egzos emisyon ölçümü tüm araçlar için ertelendi
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