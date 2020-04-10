Cari açığa darbe vuracak keşiflerin arifesindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arifesinde olunduğunu belirterek, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Albayrak, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi. Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görsellere de yer verdi.

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