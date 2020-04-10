Dijital patolojiyle kanserle mücadele süreci hızlanıyor

Sağlık yatırımlarına büyük önem veren Türk Telekom, girişim sermayesi şirketi TT Ventures racılığıyla uzaktan sağlık hizmeti sunan Doctor Turkey'den sonra kanserle mücadelede dijital patoloji çözümünü geliştiren Virasoft'a yatırım yaptı. Virasoft taşrada oturan insanla şehirdeki insanın aynı hızda ve kalitede dijital patoloji hizmetini almasını sağlıyor.Startups.Watch 2020 ilk çeyrek online etkinliğinde konuşan Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, insanlığa ve Türkiye'ye değer katan girişimlere girişim hızlandırma programı Pilot ve girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla yatırım yaptıklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Türk Telekom'un daha önce yatırım yaptığı Doctor Turkey de uzaktan sağlık hizmeti konusunda önemli çözüm sunuyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı ile bu hizmetin önemli sorumluluk alması için görüşüyoruz. 2015'te TÜBİTAK desteği ile kurulan Virasoft, İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren yüzde 100 yerli bir yazılım şirketi. Ekibin tamamı Türk bilim insanlarından oluşuyor. Kurulduktan sonra KOSGEB desteği de alan ve ardından İTÜ Çekirdek'in Big Bang adlı girişimcilik yarışmasında binlerce girişim arasından finale kalma başarısı gösterdi. Şirketin hayata geçirdiği yüksek hassasiyet ve doğrulukla kanser tanısı koyabilen dijital patoloji ürünü ViraPath ve kanser tanısında hekimlere her yerden ve anında ikinci görüş imkânı sunan telepatoloji ürünü TelePath ile birçok patolojik hastalığa artık daha hızlı ve kesin tanı koymak mümkün hale geliyor.Virasoft'un altyapısı sayesinde dijital alana taşınan veriler, internet üzerinden paylaşılarak görüntü sistemi ile dünyanın herhangi bir sağlık kuruluşundaki uzman patolog tarafından da eş zamanlı görülebiliyor. Bu da hastalığa anında ve doğru tanı konulabilmesine olanak sağlıyor.Kanser tanısı koymak için sayısallaştırılmış ve objektif kriterlere ihtiyaç var. Virasoft tanı kriterlerini nesnelleştirip, sayısal analizler üzerinden rapor çıktıları veren yazılımlar geliştiriyor. Bu sayede patoloji tanılarının objektifliğini geliştirmek ve tanı süreçlerini hızlandırmayı sağlıyor. Mobil ve web tabanlı uygulamalar ile Türkiye'nin her noktası ve komşu ülkelere patolojik vaka incelemesi hizmeti veriyor. Yine bu alanda hastaneler arası standartlar oluşturmak ve sağlıkta donanımsal, yazılımsal olarak yerel çözümler de geliştiriyor.