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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:05 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Polis Haftası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Polis Haftası mesajı
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