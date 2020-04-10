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Son dakika: Akaryakıta bir indirim haberi daha

salgınının dünya üzerindeki etkileri devam ediyor. Ölümcül salgın fiyatlarını da tepetaklak etti. , motorin ve doğalgaza indirim üstüne indirim haberleri geliyor. Dün benzin ve mazota gelen indirimin ardından bugün de son dakika olarak mazota indirim yapılacağı açıklandı. İşte tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika: Akaryakıta bir indirim haberi daha
Son dakika haber: Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin ardından bugün de motorine indirim haberi geldi. Coronavirüs nedeniyle yaşanan dalgalanmaların ardından gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

İndirimin ardından, bugün 5,43 TL olan motorinin litresi de 5,36 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,50 TL'den 5,43 TL'ye, İzmir'de 5,51 TL'den 5,44 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

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Son dakika: Akaryakıta bir indirim haberi daha
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