Son dakika: Akaryakıta bir indirim haberi daha

Son dakika haber: Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin ardından bugün de motorine indirim haberi geldi. Coronavirüs nedeniyle yaşanan dalgalanmaların ardından gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzereyapılması bekleniyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İndirimin ardından, bugün 5,43 TL olan motorinin litresi de 5,36 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,50 TL'den 5,43 TL'ye, İzmir'de 5,51 TL'den 5,44 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.



