Türkiye el ele verdi: 5 milyon SMS

Türkiye'nin tek yürek olduğu 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılım rekora koşuyor. Yurt genelinde atılan yaklaşık 5 milyon SMS'le toplanan bağış 50 milyona dayanırken toplam rakam ise 1.6 milyar lirayı aştı. Bayburt Grup adına Abdurrahman Şentürk 10 milyon 69 bin 69 lira 69 kuruşluk liralık bağışıyla öne çıktı. Vodafone ise 10 milyon liralık bağış yaptı. Türkiye Sigorta Birliği 7 milyon 295 bin lira, Kolin İnşaat, Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım ise 5 milyon lira, Philsa Philip Morris 4 milyon 724 bin, Evyap Sabun ve MNM Avrasya 3 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı. Burgan Bank 2 milyon lira bağış yaptı. Albayrak Vakfı 1 milyon 900 bin, Aktifbank 1 milyon 526 bin lira, Oyka Kağıt ve Denizli Çimento 1 milyon 500 bin lira, Deva Holding 1 milyon 200 bin, Yeşilyurt Demir Çelik 1 milyon 100 bin, Nesko Maden ve Peros Kimya Kağıt 1 milyon 50 bin, Diyar Madencilik 1 milyon 10 bin lira, Everest Madencilik ise 1 milyon 2 bin lira ile kampanya destek verdiğini açıkladı. İş İnsanı Erol Kohen 1 milyon 200 bin, İşbir Holding 1 milyon 100 bin, Akasya Park AVM 1 milyon 71 bin, Kaanlar Gıda da 1 milyon liralık bağış açıkladı.1 milyon lira ile kampanyaya destek veren diğer şirketler şöyle sıralandı: AG Anadolu Grubu, Bilkent Holding, Gübre Fabrikaları, Tacirler Yatırım, TESK, OMSAN, Akdeniz Kimya, MSC Gemi Acenteliği, Yataş Yatak, Alkim Kimya, İbrahim Çeçen Vakfı, Çaytaş Gıda, Diler Holding-Diler Dış Ticaret, Hapag-Lloyd Nakliyat, Renault MAİS, Kaplan Kardeşler Halı.

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