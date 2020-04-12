200 bin kadına sosyal destek

HÜKÜMET, Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde nakit destekten gıda yardımına, sağlık yardım programlarından bakım hizmetlerine kadar 40'ın üzerinde sosyal yardım programıyla milyonlarca haneye ulaşmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini oluşturan kadınlara yönelik sosyal yardımların artırıldığını söyledi. Selçuk, eşini kaybeden 165 bin kadına ödenen yardım tutarını 275 liradan 325 TL'ye, 25 bin kişiye verilen şartlı doğum yardımı tutarı da 75 liradan 100 TL'ye yükselttiklerini söyledi. Hükümet, son 16 yıldır çocuklar ve kadınlar için 'şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, doğum ve lohusalık yardım programları' uyguluyor. Eşi vefat eden, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulanıyor. Sağlık programları kapsamında geçen yıl 1.3 milyon kişi için 433 milyon lira, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon lira ödeme yapıldı. Tek yaşayan, ihtiyacını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanların mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 22 Mart'tan bu yana 1.5 milyon vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 4.4 milyon haneye nakdi sosyal destek verilmeye başlandı. Evsiz, kimsesiz kişilerin, tespit edilerek kamu kurumu misafirhanelerinde veya pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları sağlanıyor.✘ 3.5 milyon kişiye 1 milyarlık eğitim, sağlık desteği sağlandı.✘ 1.5 milyon kişiye 8.4 milyarlık yaşlılık, engellilik yardımı verildi.✘ 1 milyon 250 bin haneye elektrik tüketim desteği sağlandı.✘ 414 bin kişiye 6.5 milyar evde bakım için para aktarıldı.✘ 1 milyon 200 bin anneye doğum yardımı yapıldı.✘ 2 bin 600 kronik hastanın faturasını devlet ödüyor.✘ 800 bin aileye gıda, 25 bin aileye barınma yardımı yapıldı.