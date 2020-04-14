TOBB açıkladı! Polonya’dan ithalat yapanlar dikkat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOOB), Polonya Merkezli bazı firmalara ait web sitelerinin sahtesini yaparak uluslararası dolandırıcılık yapıldığını dair duyurusu dikkat çekti.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası resmi internet sitesinden bugün yayımladığı duyuruda Polonya'dan yapılan ithalatta dolandırıcılık vakalarının arttığı belirtilerek şunlara yer verildi:

POLONYA MERKEZLİ SİTELERİN TAKLİDİ YAPILDI, DOLANDIRICILIK VAR



"TOBB tarafından odamıza iletilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Polonya'da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir."

TOBB FİRMALARI, POLONYA MERKEZLİ SAHTE SİTELERCE DOLANDIRILDI



"Firmalarımızın özellikle piyasa değerlerinin altında ucuz ürün (genel olarak A4 kâğıt) ithalatı konusunda Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurularak dolandırılmaya çalışıldığı; ihracat yaptığını belirterek ithalatçı firmalarımız ile iletişime geçen şahısların tetkik edilmesi konusunda Varşova Ticaret Müşavirliğine gelen başvuru sayısının arttığı ve bu araştırılan firmalar konusunda şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir."

POLONYA'DAN İTHALAT YAPANLAR DİKKAT



"Bu çerçevede, özellikle Polonya'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın Varşova Ticaret Müşavirliği'ne başvurarak iş yapacakları firmaların doğruluğunu teyit etme ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde şüpheli durumların ortaya çıkması halinde ise danışmaları yönünde bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."