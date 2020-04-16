Yerli dezenfektan BOREL’in satışı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu belirterek, "İnşallah yarından (bugünden) itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık" dedi Bor katkılı yerli dezenfektan BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. BOREL'in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını aktaran Dönmez, "1 ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.