80 yaşa kadar sigorta

KOBİ'NİN

Koronavirüs salgının yaşlıları daha fazla etkilemesi sigorta şirketlerini de önlem almaya itti. Sağlık sigortalarında 55-65 olan yaş limiti 80'e kadar çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, virüs salgını sonrası bazı sigorta şirketlerinin yaş sınırını yukarı çektiğini belirterek, "80 yaşa kadar olan vatandaşları teminat altına alan sigorta şirketlerimiz var. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlara sigorta yapılmıyordu" dedi.SABAH'a açıklamalarda bulunan Benli, salgın sonrasında sigorta sektörünün poliçesi olan vatandaşları kapsam içine aldığını anlatarak, "Şu ana kadar yapılan sigortalarda salgın riski poliçelerin yüzde 15'inde var. Biz bir jest olarak bunu yüzde 100'e çıkardık. Sağlık sigortası olan herkesin Kovid-19 masraflarını anlaşmalarına göre karşılıyoruz. 4 milyon kişinin hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı olarak masrafları sektör tarafından ödeniyor" dedi.Sektörün şu ana kadar hastanelere 12-13 milyon liralık bir ödeme yaptığını da belirten Benli, bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını vurguladı. Benli, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) fiyatı iki katına çıkararak özel hastanelerin sorunlarını da ortadan kaldırdığını söyledi.Önümüzdeki dönemdefinansal ve siber sigortalardahem arz hem de talep tarafındabüyüme olmasını beklediklerinianlatan Benli, "Örneğindevlet destekli alacak sigortasıçok önemli. Bir önceki versiyonda5 bin 338 poliçe vardı. Alacaksigortasında Cumhurbaşkanlığıkararıyla reasürans sorunu daçözüldü. Toplam 304 milyonlukbir prim vardı. 25 milyon ciroyakadar olan firmaları kapsayansigorta 125 milyona çıkarıldı.Kredi limiti de 750 bin liraya yükseltildi.120 bin civarında KOBİrahatlıkla bu işin içine girer diyedüşünüyorum" dedi. Şu andabazı KOBİ'lerin 10-20 bin liraalacağını tahsil edemediği içinzor duruma düştüğünü belirtenBenli, rakamın 750 bine çıkmasınınönemli bir adım olduğunuda dile getirdi. Ortalama 240günün iyi bir vade olduğunu dasözlerine ekledi.Herkes evde olduğu için riskin azaldığını ve sektörün poliçeleri uzatmak için çalıştığını belirten Benli, "Trafik ve DASK gibi zorunlu sigortalarda 2 ay ekstradan kullanma gibi fırsatlar sunacağız. Kredi kartlarına taksiti 12 aya çıkardık. Trafik sigortasında 9 ay, DASK'ta 6 ay taksitle ödeme fırsatı sunuyoruz" dedi.