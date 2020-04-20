80 yaşa kadar sigorta

Koronavirüs salgının yaşlıları daha fazla etkilemesi sigorta şirketlerini de önlem almaya itti. Sağlık sigortalarında 55-65 olan yaş limiti 80'e kadar çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, virüs salgını sonrası bazı sigorta şirketlerinin yaş sınırını yukarı çektiğini belirterek, "80 yaşa kadar olan vatandaşları teminat altına alan sigorta şirketlerimiz var. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlara sigorta yapılmıyordu" dedi.
KOVİD TEDAVİSİ % 100 ÖDENİYOR
SABAH'a açıklamalarda bulunan Benli, salgın sonrasında sigorta sektörünün poliçesi olan vatandaşları kapsam içine aldığını anlatarak, "Şu ana kadar yapılan sigortalarda salgın riski poliçelerin yüzde 15'inde var. Biz bir jest olarak bunu yüzde 100'e çıkardık. Sağlık sigortası olan herkesin Kovid-19 masraflarını anlaşmalarına göre karşılıyoruz. 4 milyon kişinin hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı olarak masrafları sektör tarafından ödeniyor" dedi.
HASTANELERE 12 MİLYON TL
Sektörün şu ana kadar hastanelere 12-13 milyon liralık bir ödeme yaptığını da belirten Benli, bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını vurguladı. Benli, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) fiyatı iki katına çıkararak özel hastanelerin sorunlarını da ortadan kaldırdığını söyledi.
120 BİN KOBİ'NİN ALACAĞINA GARANTİ
Önümüzdeki dönemde
finansal ve siber sigortalarda
hem arz hem de talep tarafında
büyüme olmasını beklediklerini
anlatan Benli, "Örneğin
devlet destekli alacak sigortası
çok önemli. Bir önceki versiyonda
5 bin 338 poliçe vardı. Alacak
sigortasında Cumhurbaşkanlığı
kararıyla reasürans sorunu da
çözüldü. Toplam 304 milyonluk
bir prim vardı. 25 milyon ciroya
kadar olan firmaları kapsayan
sigorta 125 milyona çıkarıldı.
Kredi limiti de 750 bin liraya yükseltildi.
120 bin civarında KOBİ
rahatlıkla bu işin içine girer diye
düşünüyorum" dedi. Şu anda
bazı KOBİ'lerin 10-20 bin lira
alacağını tahsil edemediği için
zor duruma düştüğünü belirten
Benli, rakamın 750 bine çıkmasının
önemli bir adım olduğunu
da dile getirdi. Ortalama 240
günün iyi bir vade olduğunu da
sözlerine ekledi.
ZORUNLUYA&NBSP;2 AY JEST
Herkes evde olduğu için riskin azaldığını ve sektörün poliçeleri uzatmak için çalıştığını belirten Benli, "Trafik ve DASK gibi zorunlu sigortalarda 2 ay ekstradan kullanma gibi fırsatlar sunacağız. Kredi kartlarına taksiti 12 aya çıkardık. Trafik sigortasında 9 ay, DASK'ta 6 ay taksitle ödeme fırsatı sunuyoruz" dedi.