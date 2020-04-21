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'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve bakkallarla ilgili flaş karar

Başkan 30 Büyükşehir ve için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını duyurmuştu. da sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulunarak, "21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 10:26 ABONE OL
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve bakkallarla ilgili flaş karar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma yasağı öncesi alınan önemli kararı duyurdu. Vatandaşların kısıtlama öncesi mağdur olmaması adına market ve bakkaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Yerlikaya, "Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir." dedi.

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve bakkallarla ilgili flaş karar
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