İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve bakkallarla ilgili flaş karar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma yasağı öncesi alınan önemli kararı duyurdu. Vatandaşların kısıtlama öncesi mağdur olmaması adına market ve bakkaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Yerlikaya, "Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir." dedi.

📌Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde,



✅21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri

MARKET VE BAKKALLARIN çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/aaQ6yqHiYs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2020

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