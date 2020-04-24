Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Virüs 'hava'yı bozdu ! O ülkelerdeki şirketlere devletler el attı...

SON DAKİKA! Virüs 'hava'yı bozdu ! O ülkelerdeki şirketlere devletler el attı...

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan havacılık firmalarına devletler el atmaya başladı. Milyar dolarları bulan zararlarının ikinci çeyrekte çok daha büyük olması beklenirken Alitalia’ya devlet tamamen el koyacak. hükümet ile müzakereler yaparken ABD’de 25 milyar dolarlık teşvik paketi açıklandı

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Virüs 'hava'yı bozdu ! O ülkelerdeki şirketlere devletler el attı...

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle dünyanın bütün havayolu şirketleri zor durumda. Çünkü uçuşlar yüzde 80'lere varan oranlarda durmuş vaziyette. Avrupa Birliği başta olmak üzere devletler çeşitli yardım planları hazırlıyor. Son olarak İtalyan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Alitalia Haziran ayında tamamen devlet kontrole geçeçek. Sanayi Bakanlığı Stefano Patuanelli, açıkladığı plana göre firma kamulaştırılacak çünkü aksi takdirde batmasına kesin gözüyle bakılıyor.

UÇAK SAYISI AZALACAK

Mayıs 2017'den bu yana zor zamanlar geçiren Alitalia, aynı zamanda o günden bu yana yönetiminde bir devlet yetkilisi barındırıyor. Birkaç kez devlet yardımı alan firma, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında kuruldu ve uzun süre çok karlı bir şirket oldu. 11 yıldır yani 2008 finansal krizinden bu yana zor günler yaşayan firmanın uluslararası havacılık alanında en çok zarar verenlerden biri. 2020'de şu ana kadar gelirleri yüzde 87.5 oranında düştü. Sanayi Bakanı Patuanelli, Alitalia'nın 113 uçak yerine 90 uçaklık bir filo ile hayatına devam edeceğini söyledi.

LUFTHANSA'DAN REKOR ZARAR

Avrupa'nın havacılık şirketi ve dünyanın sayılı büyüklerinden Lufthansa da dün rekor bir zarar açıkladı. Firma 2020'nin ilk çeyreğinde 1.2 milyar euro zarar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 330 milyon euro düzeyindeydi. Firmanın yılın ikinci çeyreğinde daha büyük bir zarar rakamı açıklayacağı belirtiliyor. Lufthansa da devletten yardım isteyen firmalardan. Firma şu anda devletle teşvik paketi için görüşmeler yürütüyor.

Avrupa'da bunlar olurken Amerika'da Delta ve United gibi havacılık devleri son 5 yıldır ilk defa çeyrek zararı açıkladı. Zararları milyar dolar düzeyinde olan iki firmanı önümüzdeki dönemde daha büyük zarar rakamları açıklayacağı da belirtiliyor. Amerika'da hükümet havacılık için teşvik paketinin 25 milyar dolar olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Virüs 'hava'yı bozdu ! O ülkelerdeki şirketlere devletler el attı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA