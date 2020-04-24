SON DAKİKA! Virüs 'hava'yı bozdu ! O ülkelerdeki şirketlere devletler el attı...

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle dünyanın bütün havayolu şirketleri zor durumda. Çünkü uçuşlar yüzde 80'lere varan oranlarda durmuş vaziyette. Avrupa Birliği başta olmak üzere devletler çeşitli yardım planları hazırlıyor. Son olarak İtalyan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Alitalia Haziran ayında tamamen devlet kontrole geçeçek. Sanayi Bakanlığı Stefano Patuanelli, açıkladığı plana göre firma kamulaştırılacak çünkü aksi takdirde batmasına kesin gözüyle bakılıyor.

UÇAK SAYISI AZALACAK

Mayıs 2017'den bu yana zor zamanlar geçiren Alitalia, aynı zamanda o günden bu yana yönetiminde bir devlet yetkilisi barındırıyor. Birkaç kez devlet yardımı alan firma, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında kuruldu ve uzun süre çok karlı bir şirket oldu. 11 yıldır yani 2008 finansal krizinden bu yana zor günler yaşayan firmanın uluslararası havacılık alanında en çok zarar verenlerden biri. 2020'de şu ana kadar gelirleri yüzde 87.5 oranında düştü. Sanayi Bakanı Patuanelli, Alitalia'nın 113 uçak yerine 90 uçaklık bir filo ile hayatına devam edeceğini söyledi.

LUFTHANSA'DAN REKOR ZARAR

Avrupa'nın havacılık şirketi ve dünyanın sayılı büyüklerinden Lufthansa da dün rekor bir zarar açıkladı. Firma 2020'nin ilk çeyreğinde 1.2 milyar euro zarar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 330 milyon euro düzeyindeydi. Firmanın yılın ikinci çeyreğinde daha büyük bir zarar rakamı açıklayacağı belirtiliyor. Lufthansa da devletten yardım isteyen firmalardan. Firma şu anda devletle teşvik paketi için görüşmeler yürütüyor.

Avrupa'da bunlar olurken Amerika'da Delta ve United gibi havacılık devleri son 5 yıldır ilk defa çeyrek zararı açıkladı. Zararları milyar dolar düzeyinde olan iki firmanı önümüzdeki dönemde daha büyük zarar rakamları açıklayacağı da belirtiliyor. Amerika'da hükümet havacılık için teşvik paketinin 25 milyar dolar olduğunu açıkladı.