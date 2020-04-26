Gıdada fiyat istikrarı için 4 milyar TL

Gıdada fiyat dalgalanmasının önüne geçmek için yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ziraat Bankası aracılığıyla devreye aldığı Seracılık Finansman Paketi'yle verilen kredi miktarı 3.9 milyar liraya ulaştı. Kullanılan kredinin yaklaşık 1.5 milyar TL'si 73 ildeki 3 bin 243 kişiye yatırım kredisi olarak verildi. Kredi kullanan üretici veya yatırımcı sayısı ise 16 bin 102 kişi oldu. Kredi kullananların bir kısmı tamir-onarım, bir kısmı büyük ölçekli ve teknolojik sera yatırımına gitti.Banka uzmanları, bu seralarda domates, muz, biber, salatalıktan, çilek ve marula kadar geniş bir ürün çeşitliliğinin olduğunu belirterek ana ürünler olarak domateste yüzde 5, muzda yüzde 15, biberde ise yüzde 2 düzeyinde artış olacağının tahmin edildiğini kaydetti.Türkiye'de 2002'de toplam 536 bin dekar olan örtü altı yetiştiriciliği 2019 itibarıyla 790 bin dekara çıktı. Fark yaratan detay ise artışın alçak naylon tünellerde değil cam-plastik seralarda olması oldu. 2002'de 4 milyon ton olan sera rekoltesi de 2019 itibariyle 8 milyon tona çıktı.Türkiye sera üretiminde Avrupa'da 2'nci, dünyada 4'üncü sıraya ulaştı. Jeotermal seracılık alanlarının 4 bin 400 dekara ulaşmış olması ve jeotermalle birlikte normal şartlarda seracılık yapılması mümkün olmayan yüksek rakımlı Kırşehir, Nevşehir, Ağrı, Kütahya, Denizli gibi illerde üretim yapılma imkânı doğdu.Türkiye, 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle seracılık yatırımlarını öncelikli yatırımlar kapsamına aldı. Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5'inci bölge teşviki veriliyor.