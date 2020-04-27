KOVID-19 salgını nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in yaşadığı sorunlar, ticaret, yatırım ve üretim bağlantıları, dünya tedarik zincirini etkiledi. Çin'e karşı oluşan arz ve talep yönlü olumsuzluklar sonucunda da Türkiye üretim üssü olmaya aday ülkelerin başında geliyor. Çin'den elektrikli-elektriksiz makineler, otomotiv aksam-parçaları, tekstil hammaddeleri, kimyasal boya, plastik ürünler, yassı çelik-alüminyum saç gibi girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmalar yerli girdi ürünlerine yöneldi. Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, "Firmalar kapasite imkânları çerçevesinde yerli girdi ürünlerine yöneldi ve alternatif ithalat kaynaklarını tercih ediyor" dedi.Çin'den gelen siparişlerin bir kısmı Türkiye'ye yönelirken, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinde siparişlerde artış görüldü. Üretimin diğer alanlarında yaşanması muhtemel ham madde ve ara malı tedarikine ilişkin risklere karşı da önlemler alındı. Sanayi odaları ve üreticilerle işbirliği yapılarak yurtdışından alınan malzemelerin yerli üretimi sağlanıyor. Pekcan, üretim arz tedarik zinciri bakımından Çin'den girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmaların yerli ürünlere yöneldiklerini veya alternatif ithalat kaynaklarını tercih ettiklerini söyledi. Öte yandan, Türkiye Bilimler Akademisi, Koronavirüs sonrası üretimin Çin'den Türkiye gibi ülkelere kayacağını belirtti. Hazırlanan raporda, üretim konusunda G20 ülkeleri arasında akla gelen ilk ülkenin Türkiye olduğu vurgulandı.