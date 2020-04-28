6 milyarlık nefes

Virüs nedeniyle dükkânlarını kapatmak durumunda kalan üyelerinin uzun zamandır baskı yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nihayet kasayı açtı. Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile 'Nefes Kredisi' protokolü imzaladı. 2 hafta sonra da kamu bankalarıyla da benzer imzaların atılması planlanıyor. Esnafa ve KOBİ'lere sağlanacak ucuz finansman imkânının 6 milyarı bulacağı projeyle, KOBİ'lere yüzde 7.5 oranıyla kredi kullandırılacak. 2020'de ana para ve faiz ödemesi olmayacak. Kredi taksitleri 2021'de başlayacak ve 12 ay vadeli olacak. Üyeler azami 100 bin TL kredi kullanacak. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koyduk" dedi.Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerine kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkânı sağlayacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Çalışmalara 1 ay önce başladık. 2 hafta sonra kamu bankalarıyla da benzerini yapacağız" dedi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de en büyük gayelerinin KOBİ'lere bu süreçte yeniden üretecekleri güne kadar nefes aldırmak olduğunu söyledi. Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar liralık finansmanla 40 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ateş, başvuran KOBİ'lerin hızla değerlendirmeye alınacağını söyledi. Ateş, "Milli vazife olarak gördüğümüz bankacılıkta, olağanüstü dönemlerde elimizden gelen gayretle halkımızı ve geniş kesimleri destekleme kararlılığındayız" diye konuştu.