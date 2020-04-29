Halkbank’tan ucuz kredi

Halkbank yeni bir finansman paketi açıkladı. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Meclis Toplantısı'na katılan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, küçük işletmeler için 'İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' adı altında sanayi ve ticaret odalarına üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı devreye aldıklarını açıkladı. Yaklaşık 400 bin kişiyi kapsayacak paket Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7.5 maliyetle kullandırılacak kredi 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeyle sunulacak. Arslan, "Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık" diye konuştu.ATO Başkanı Gürsel Baran da üyelerin finansman sorunlarını çözmek için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Baran, TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle devreye alınan Nefes Kredisi'nden kolaylıkla faydalanılabilmesi için Denizbank'ın ATO'da geçici bir şube kuracağını belirterek, "Dün (önceki gün) başlayan Nefes Kredisi'nden faydalanmak için bugün itibarıyla 4 bin 650 üyemiz faaliyet belgesi alarak bankalara gittiler" bilgisini paylaştı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise temassız dış ticaret faaliyetleri hakkında bilgi verdi. "Bundan böyle demir yolunu ihracatta daha etkin ve verimli kullanmaya çalışacağız" diyen Pekcan, Kovid-19 nedeniyle yurt dışı ziyaretlerinin fuarların ertelendiğine ya da iptal edildiğine işaret ederek, bu süreçte sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygulamalarına başlayacaklarını söyledi. Pekcan, "Sanal ticaret heyeti uygulamamıza 4 Mayıs itibarıyla kimya sektörüyle başlıyoruz ve bunu yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Sanal fuar uygulamamıza da tarım ürünleriyle başlayıp kapsamını genişleteceğiz" diye konuştu.