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sözcüsü Welt kendi ülkesini bıraktı... Türk ekonomisine çamur atıyor

Her fırsatta ’nün sözcülüğünü yapan, PKK propagandası haberleri manşetine taşıyan, Türkiye düşmanlığı ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı ile bilinen Alman Welt gazetesi bu kez ekonomiyi kötülemek için sahne aldı. Almanya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle finansal kriz döneminden de daha derin bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalırken, ülkede yüzde 6.5’lik hatta bazılarına göre yüzde 10’luk küçülme konuşulurken, Welt diline Türk ekonomisini doladı. Döviz rezervi kalmadığını hatta ülkenin iflas ettiğine dair yalan haberler yaymaya başladı.

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.5.2020 00:06 Son Güncelleme: 8.5.2020 00:13 ABONE OL
FETÖ sözcüsü Welt kendi ülkesini bıraktı... Türk ekonomisine çamur atıyor

FETÖ'NÜN AVUKATI

Alman gazete her fırsatta FETÖ avukatlığı yapmakla tanınıyor. En son ocak ayında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaparak, Türkiye'yi kötülemişti. Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen gazete, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provoke etmişti. Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin bir haberinde, "Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkânı sunsun" ifadelerine yer verilmişti. Sayfalarını çoğu kez teröristlere açan Axel Springer grubu gazetesi en son 'skandal' bir habere daha imza atarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberini ve yaşanan gelişmeleri hadsiz yorumlarla okuyucularına sunmuştu.

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FETÖ sözcüsü Welt kendi ülkesini bıraktı... Türk ekonomisine çamur atıyor
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