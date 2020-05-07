FETÖ sözcüsü Welt kendi ülkesini bıraktı... Türk ekonomisine çamur atıyor

FETÖ'NÜN AVUKATI

Alman gazete her fırsatta FETÖ avukatlığı yapmakla tanınıyor. En son ocak ayında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaparak, Türkiye'yi kötülemişti. Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen gazete, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provoke etmişti. Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin bir haberinde, "Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkânı sunsun" ifadelerine yer verilmişti. Sayfalarını çoğu kez teröristlere açan Axel Springer grubu gazetesi en son 'skandal' bir habere daha imza atarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberini ve yaşanan gelişmeleri hadsiz yorumlarla okuyucularına sunmuştu.

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