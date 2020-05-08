Salgın cep telefonunu tahtından etti

Bu yıl Anneler Günü salgın dönemine denk gelince hediye alışverişleri de online mecraya kaydı. Salgın nedeniyle evde kalma sürelerinin uzaması hediye alma alışkanlıklarını da değiştirdi. Her yıl en fazla satılan ürün grubu olarak ilk sırayı kimseye kaptırmayan cep telefonu ve aksesuvarları grubu yerini beyaz eşya ve küçük ev aletleri grubuyla ev, bahçe ve dekorasyon grubuna kaptırdı. Geçen yıl 2 milyar liraya ulaşan e-ticaret cirosunun da bu yıl ikiye katlanması bekleniyor.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, "Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalma sürelerinin uzaması ve birçok fiziki mağazanın geçici süreliğine kapanmasının e-ticarete olan talebi arttırdığını görüyoruz. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını artık e-ticaret vasıtasıyla karşılarken daha önce ulaşamadığımız kitlelerin de e-ticareti kullanarak alışveriş yapmaya başladığını gördük. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan e-ticaret, içerisinde bulunduğumuz durumda, Anneler Günü gibi özel günlerde yapılan alışverişler için de tüketicinin yardımına yetişti" diye konuştu. GittiGidiyor verilerine göre, Anneler Günü'nden bir önceki haftanın satış rakamlarında geçen senenin aynı dönemine göre genel olarak yüzde 50, çeşitli kategorilerde yüzde 100'e varan artış yaşandığını dile getiren Kantarcı, "Ortalama 250-300 TL harcama yapıldı" dedi.

Geçen sene bu dönemde en çok alışveriş yapılan kategorilere bakıldığında ilk sırada cep telefonu ve aksesuarları ile beyaz eşya, küçük ev aletleri ile ev, dekorasyon ve bahçe kategorileri takip ederken bu sene ise evde geçirilen zamanın artmasıyla tercihlerin de değiştiğini vurgulayan Kantarcı, "İnsanlar evleriyle ilgili daha önce yapamadıkları düzenlemeleri ve yaşam alanlarını değiştirme isteğiyle çeşitli yenilemeleri yapmaya başladı. Bu durumun da etkisiyle bu sene en çok alışveriş yapılan kategori beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile ev, bahçe, dekorasyon olurken cep telefonu ve aksesuar üçüncü sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

İFTAR SONRASI SATIŞ TAVAN YAPIYOR

Salgın nedeniyle evde giyilen kıyafetlere de talepte ciddi oranda artış yaşandı. Bu Anneler Günü alışverişlerine de yansıdı. Penti'nin CEO'su Mert Karaibrahimoğlu ise e-ticaret satış hacminin geçen yıla göre nisan başından bu yana yüzde 600, Anneler Günü kampanyasının da etkisiyle geçen hafta itibarıyla yüzde 700'lere çıktığını söyledi. Özellikle pijama ve ev giyim ürünleri kategorisi, iç giyim kategorisi, spor giyim ve ev patikleri ve soket çoraplara yoğun talep olduğunun altını çizen Karaibrahimoğlui, "Anneler Günü'ne özel hazırlanan aile pijama grubu oldukça yoğun talep görüyor. Ayrıca erkek ürün gruplarımızda bu dönemde büyük oranda talep artışı yaşadı" diye konuştu. Fiziksel mağazaların kapalı oluşunun alışveriş alışkanlığının online dünyaya kaymasına neden olduğunu vurgulayan Karaibrahimoğlu, "Özellikle belirli saat aralıkları örneğin iftar sonrası satış performansı ibresi en yukarıda" dedi.

KAMPANYALARLA STOK ERİTECEKLER

500'ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, "Kozmetikte yüzde 50, giyimde yüzde 55, teknoloji ürünlerinde yüzde 40 ciro kaybı yaşanıyor. Bu açıdan bakıldığında Anneler Günü adeta can suyu olacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen giyim, kozmetik ve teknoloji ürünleri mağazaları özel kampanyalarla Anneler Günü'ne hazırlanıyor. Mağazalarda çok büyük stoklar oluştu, bu stokları eritmek için çok cazip indirimler görebiliriz" dedi.