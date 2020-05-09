Suçüstü yapılan üç bankanın sicili kabarık

Türkiye'ye yapılan kur manipülasyonun arkasındaki bankaların sicilleri kabarık. UBS, Citibank ve BNP Paribas daha önce defalarca dünyanın çeşitli ülkelerinde döviz manipülasyonu yapmaktan suçlu bulundu. Üç banka hakkında döviz kurlarında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle ABD, Avrupa, İngiltere, İsviçre, Avustralya'da davalar açıldı. Soruşturmaların sonucunda üç banka toplam 5 milyar dolara yakın ceza yedi.Küresel finans çetesinin başı libor ve döviz manipülasyonuyla sürekli belaya girdi. Birçok ülkenin bankacılık ve sermaye piyasaları otoritelerinin açtıkları soruşturmalarda suçlu bulundular. 2014'te kur manipülasyonu patlak verince UBS'e 1.2 milyar dolar, Citibank'a ise 2.3 milyar dolar ceza kesildi. BNP Paribas da o dönem 246 milyon dolarlık ceza aldı. Avrupa Birliği beş büyük bankaya, döviz piyasasında 11 para biriminde hile yaptığı gerekçesiyle para cezası kesti. Ceza alan bankalar arasında Citigroup da vardı. Citibank ve UBS 2015'te de benzer suçlamalarla karşılaşıp ceza ödemek durumunda kaldı.Davalar ve cezalar, Avrupa ve ABD ile de sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl Avustralya da beş büyük bankaya dava açtı. Dava açılan bankalar arasında UBS ve Citigroup da vardı. Üç bankanın bugüne kadar aldıkları toplam ceza 4.6 milyar dolara kadar çıkıyor. Bankalar, aldıkları yüksek meblağlı cezalara rağmen manipülasyonlarını da sürdürüyor.İngiltere'deki düzenleyici kurum FCA, 2019'da döviz piyasası manipülasyonu hakkında 69 vaka çıkladı. FCA'in 822 toplam soruşturma sayısı içinde döviz piyasası manipülasyonunun oranı yüzde 8.4BDDK'nın Londra merkezli üç bankaya işlem yasağı getirmesinin ardından, Ziraat Yatırım, İş Yatırım, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım gibi aracı kurumlar kaldıraçlı alım satım hizmetlerinde bir bacağı TL olan işlemlerde müşterilerine yeni pozisyon açtırmama kararı aldı.