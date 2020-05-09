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Yasak sonrası ve ’lerde uyulması gereken kurallar ne olacak? İşte o yasaklar...

Yeni normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs pazartesi günü itibariyle 'ler açılacak. Peki AVM ve kuaförlerde nelere dikkar edilmeli? AVM'ler ve kuaförler için getirilen yasaklar ve kurallar belli oldu. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan , berber ve AVM'lerin açılmasına sayılı günler kala kişilerin bu yerlerde nasıl virüsten korunabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz, "Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, cımbızı, manikür seti, tarak ve fırçası ile kuaföre ve berbere gitmeli" uyarısını yaptı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.5.2020 10:48 Son Güncelleme: 9.5.2020 11:09 ABONE OL
Yasak sonrası kuaför ve AVM’lerde uyulması gereken kurallar ne olacak? İşte o yasaklar...

AVM'LERDE HANGİ KURALLAR OLACAK? UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

11 Mayıs'ta AVM'ler açılmak için geri sayıma başladı. Koronavirüs normalleşme takvimi kapsamında berber, ve 'lerin açılacak olması, hijyen konusunda da birçok soruyu da akıllara getiriyor. Özellikle mahalle aralarında bulunan berber ve kuaförlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, AVM gibi kapalı alanlarda virüsün daha uzun süreli yaşadığı ve ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz ise kuaför ve AVM'lerde oluşabilecek olası tehlikeler hakkında bilgi vererek, virüsten nasıl korunulması gerektiğini anlattı.

*AVM'lerde yürüyen merdivenlerde sosyal mesafeye uyulması ve AVM içerisinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

*AVM girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülecek

*İçerideki havanın dışarı atılması ve içeriye yeni havanın girilmesi için yeni sistemin olması zorunlu olacak

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Yasak sonrası kuaför ve AVM’lerde uyulması gereken kurallar ne olacak? İşte o yasaklar...
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