Yasak sonrası kuaför ve AVM’lerde uyulması gereken kurallar ne olacak? İşte o yasaklar...

AVM'LERDE HANGİ KURALLAR OLACAK? UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

11 Mayıs'ta AVM'ler açılmak için geri sayıma başladı. Koronavirüs normalleşme takvimi kapsamında berber, kuaför ve AVM'lerin açılacak olması, hijyen konusunda da birçok soruyu da akıllara getiriyor. Özellikle mahalle aralarında bulunan berber ve kuaförlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, AVM gibi kapalı alanlarda virüsün daha uzun süreli yaşadığı ve ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz ise kuaför ve AVM'lerde oluşabilecek olası tehlikeler hakkında bilgi vererek, virüsten nasıl korunulması gerektiğini anlattı.

*AVM'lerde yürüyen merdivenlerde sosyal mesafeye uyulması ve AVM içerisinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

*AVM girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülecek

*İçerideki havanın dışarı atılması ve içeriye yeni havanın girilmesi için yeni sistemin olması zorunlu olacak