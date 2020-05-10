Tanı konmayan hastaya test de ücretsiz

Türkiyegenelinde 150 bin kişiye yapılacak bağışıklık (antikor), antijen, PCR ve izolasyon testlerinin faturasını devlet ödeyecek. Ayrıca immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon' işlemi de ücretsiz yapılacak. Bu işlem tedavide plazma içindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlayacak. Böylece koronavirüs salgını ile günlük yaşamımıza ilk kez giren bütün testler, işlemler tanı konmayan hastalar için de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19 tanısı konulanlara test, tedavi ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. SGK koronavirüs salgını ile mücadele sürecindeki son gelişmeleri de dikkate alarak Sağlık Uygulama Tebliği'nde özel düzenlemeler yaptı. Tebliğe göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 35 bini İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde tanı konmayan 150 bin kişiye yapılacak testler de ücretsiz olacak.SGK'nın 157 sayfalık yeni tebliği ile 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 MS ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Böylece geri ödemesi yapılan ilaç sayısı 8 bin 603'e çıktı. Yeni düzenlemeyle 370 ilacın yer aldığı yurtdışı ilaç fiyat listesine de ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek, hastaların erişimine sunuldu. Böylece ödeme listesindeki ilaç sayısı 373'e ulaştı.SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte bu haftadan itibaren 150 bin kişide tarama yapmaya başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "dünyada ilk kez yapılacak" olan bu uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Taramada yaş, illerin nüfusu, meslek grubu gibi bir dizi kriter dikkate alınacak. Testler için numune alacak ekipler de eğitime alınırken, sonuçlar Türkiye'nin hangi noktada olduğunu gösterecek.HASTANELERİN, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek Kovid-19 tanı testleri ek tebliğde tanımlandı. Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi. İmmün plazma tedavisinde, plazma içeriğindeki enfeksiyonları yok ederek tedavinin başarısına katkı sağlayan 'viral inaktivasyon' işlemi de ücretsiz hizmet listesine eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında birçok alanda tedbirler aldıklarını vurguladı. Selçuk, "Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.