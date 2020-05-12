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ne zaman yatacak? Bayram öncesi SSK ve Bağkur emekli maaşları ödenecek mi?

" ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 24 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi olarak bilindiği için vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24,25,26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli aylığı ödemelerinin yapılacağı tarih öne alındı. Buna göre; ? Bayram öncesi SSK ve Bağkur emekli maaşları ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 12.5.2020 13:36 ABONE OL
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi SSK ve Bağkur emekli maaşları ödenecek mi?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik tedbir ve önlemler alınmaya devam ederken son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Özellikle gündem konusu olan ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "?" sorusunun yanıtını verdi. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 24 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı sebebiyle bayram öncesi maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; emekli maaşları ne zaman yatacak?

İşte yanıtı...

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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi SSK ve Bağkur emekli maaşları ödenecek mi?
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