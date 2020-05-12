Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi SSK ve Bağkur emekli maaşları ödenecek mi?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik tedbir ve önlemler alınmaya devam ederken son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Özellikle gündem konusu olan emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını verdi. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 24 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı sebebiyle bayram öncesi maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; emekli maaşları ne zaman yatacak?

İşte yanıtı...