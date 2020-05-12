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Yabancı yatırımcıların gözü orada... 600 milyon dolarlık yatırım hedefi

Dünya koronavirüs sonrasında gıda konusunu konuşacak. Kendi kendine yeten ülkeler daha başarılı olacaklar. Bu anlamda, seralar da stratejik hale gelecek. sera tarımını bir süredir stratejik kabul ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğü’nde seracılık açmak isteyenlere uygun koşullarda kredi sağlamaya başladı. Nisan itibarıyla 3.9 milyar lira uzun vadeli kredi desteği verdiği seracılığa adım attı. Seralar yabancıların da radarında… Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerden 6 grup toplam değeri 600 milyon doları bulan yatırım için ve Üreticileri Birliği Derneği’ne ulaştı. 2 yatırımcı ’da, diğerleri de , , Afyonkarahisar ve ’de yatırım yapmak istiyor.

İbrahim ACAR İbrahim ACAR Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.5.2020 17:52 Son Güncelleme: 12.5.2020 17:56 ABONE OL
Yabancı yatırımcıların gözü orada... 600 milyon dolarlık yatırım hedefi

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, sera yatırımının yapıldığı her ilde o ilin adını taşıyan Sera holdingler kurmak istediklerini, bu yolla yatırımların halka arz edilmesini sağlayacak ölçeğe ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Yanmaz, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarında bir Türk ortak olması gerektiğini belirterek, yabancıya şirketin yüzde 49'undan fazla hisse verilmemesi önerdiklerini söyledi. Bu önerinin kabul edildiğini anlatan Yanmaz, "İlk etapta Şanlıurfa Sera Holding kurulması için çalışma başladı. Belki buraya devlet de ortak olacak" diye konuştu.
Sera alanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanmasının ardından topraksız tarımın yapıldığı, jeotermal kaynaklarla ısıtmanın olduğu modern cam seraların miktarının arttığını belirten Yanmaz, "Türkiye'de 714 bin örtü altı sera var. Bu naylon örtülerle yapılan seracılık. Modern sera anlamında da 11 bin dekar var. Bunun 4 bin dekarı jeotermal enerji kullanıyor. 320 bin ton salkım domates üretiliyor. Bunun yüzde 70'i ihraç ediliyor" dedi.

ZİRAAT KREDİ SAĞLIYOR

Ziraat Bankası seracılık alanında yatırım yapmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu için, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi veriliyor. Yüzde 8.25 faizli kredi, iki yıla kadar anapara ödemesiz.

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Yabancı yatırımcıların gözü orada... 600 milyon dolarlık yatırım hedefi
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