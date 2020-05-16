OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

Mesleki emeklilik fonu OYAK, üyelerine sürdürülebilir yüksek nema sağlama hedefi doğrultusunda halka açık 5 şirketi; Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento'yu, "OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş." adı altında birleştirdi. 2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan beş çimento firması 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine devam edecek. Atılan bu önemli adımla Çimento Beton Kağıt Grubu'nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefleniyor.

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