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’ın 5 şirketi birleşti

, halka açık beş şirketini, yurt içi ve yurt dışı stratejik planları ile çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda “OYAK Çimento” markası altında birleştirdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.5.2020 11:57 ABONE OL
OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

Mesleki emeklilik fonu OYAK, üyelerine sürdürülebilir yüksek nema sağlama hedefi doğrultusunda halka açık 5 şirketi; Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento'yu, "OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş." adı altında birleştirdi. 2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan beş çimento firması 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine devam edecek. Atılan bu önemli adımla Çimento Beton Kağıt Grubu'nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefleniyor.

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OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti
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