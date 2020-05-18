Asya ve Avrupa Türk gıdasına sarıldı

Koronavirüs salgını mücadelesinde dünyaya örnek olan Türkiye, Asya ve Avrupalı dev gıda alım gruplarının tedarik üssü oldu. Sınıfta kalan Avrupa ülkeleri ve Amerika büyük kayıplar verirken, "Made in Türkiye" imajı da güçlendi. Tüm dünyada sağlıklı ürün hassasiyetinin artması Türk ürünlerinin yıldızını parlatınca, Asya'dan Avrupa'ya birçok alım grubu siparişlerini ülkemize kaydırdı. Yeni siparişler için Türk gıda üreticileriyle temasa geçerek fiyat isteyen yabancı alıcıların önümüzdeki günlerde yüklü yeni siparişler vermeye hazırlandıkları öğrenildi. Özellikle ambalajlı gıda ürünlerine yoğun talep olduğunu belirten Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Rint Akyüz, bu yıl gıda ihracatının 20 milyar doları bulacağını söyledi.Bu dönemde öne çıkan ürünü ise başta salça olmak üzere ketçap ve çeşitli soslar oldu. Dünyada Amerika, Çin, İspanya ve İtalya'nın ardından dördücü sırada yer alan Türk salça üreticileri, sipariş yağmuruna tutuldu. Bu ülkelerin hastalık ve ölümlerle anıldığını söyleyen yetkililer, "Bu durumda Türkiye güvenilir bir alternatif olarak öne çıktı" diye konuştu. Avrupa Birliği'nin ürünlerimize koyduğu yüzde 14'lük vergiye rağmen Avrupa'nın dev market zincirlerinin Türk ürünü istediğini söyleyen sektör temsilcileri, şu bilgileri verdi: "Çin'in ürünleri bizimkinden yüzde 18-20 daha ucuz. Ancak artık sağlık endişesiyle Asyalı alıcılar bile oradan almak istemiyor. Krizi iyi yönetemeyen İtalya ve İspanya'da fabrikalar kapandı. Daha önce bizden salça almayan Danimarka'ya bile satışa başladık."Asya'dan ciddi siparişler aldıklarını söyleyen Assan Foods Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Daha önce Çin'den alım yapan Tayland ve Malezya bize sipariş vermeye başladı. Çin'in adının virüsle anılmasıyla birlikte o pazardan ürün tedariki yapan Asyalı firmalar, rotasını Türkiye'ye çevirdi" dedi. Avrupa'dan siparişlerde de ciddi bir artış olduğunu söyleyen Kibar, bu dönemde geliştirdikleri bağışıklık sistemini güçlendiren Immu Mix soslarına ise hem Asyalı hem de Avrupalı alıcıların büyük ilgi gösterdikleri bilgisini verdi. Salgın sürecinde iç pazardaki talep artışının yanı sıra ihracatta da ciddi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Dardanel Gıda CEO'su Mehmet Önen ise "Rakibimiz İtalya'da fabrikalar üretim yapamaz hale gelince, ülkemiz Avrupa için en önemli alternatif oldu ve siparişlerde patladı" şeklinde konuştu. İsrail'den de siparişlerde artışa dikkat çeken Önen, şunları anlattı: "Eskiden ayda 1 milyon dolarlık satış yaptığımız İsrail bizden sadece mart ayında 4 milyon dolarlık ürün aldı. Uzakdoğu'dan yaptığı ürün tedarikini Türkiye'ye kadırdı. İsrail'in yanı sıra İtalya, Azerbaycan, Romanya ve Gürcistan'a da yoğun satış yapıyoruz. Ülke olarak salgının ardından iyi bir rüzgar yakaladık."SALÇA, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Başkanı Hakan Turan, salgınla verdiği örnek mücadele sayesinde Türkiye'nin güvenli liman olarak öne çıktığını söyledi. Türk üreticilerden başta Avrupalı zincir marketler olmak üzere büyük alıcıların yoğun olarak fiyat teklifleri istediği bilgisini veren Turan, "Pandemi sürecinde hükümetin attığı doğru adımlar sayesinde, dünya çapında ürünlerimize büyük bir ilgi oluştu. Aynı ilgiyi Ortadoğu'dan da görüyoruz. Özellkle salça üretim sezonunun başlayacağı temmuzla birlikte siparişlerde ciddi artış bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.