Ilısu Barajı’nda ilk türbin devrede

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki bugün devreye alınıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle iştirak edecek. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan barajda elektrik üretimi başlayacak. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.Tarım Bakanı Pakdemirli, tesisin, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metrekare uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi. Pakdemirli, Ilısu Barajı ve HES'in, her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti: "İlk türbinin hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu rakam 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Daha sonra ise her ay bir türbinin daha hizmete alınmasıyla yılsonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz." Toplam kurulu gücü 1.200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4.120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.Ilısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olurken, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar kira katkı sunacak.Yatırım için yabancı bankalarla 300-350 milyon dolarlık anlaşma yapılmıştı. Ancak yabancılar çevre ve tabii dokunun yok edileceğini ileri sürerek kredi vermekten vazgeçince Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi ve üç Türk bankasının kredi vermesi sağlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu: "Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden tüm imkânları seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz."