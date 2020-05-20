Sağlıkta 10 milyar $ geliri yakalarız

Türkiye'ninküresel salgın Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği başarı sağlık turizminde etkisini gösteriyor. Koronovirüse yakalanan hasta sayısında 9'uncu sırada olmasına rağmen can kaybı en düşük olan ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, sağlık turizminde atağa geçmeye hazırlanıyor. Bu dönemde ülkemizin sağlık alanındaki yatırımları ve başarısını dünyaya kanıtladığını belirten sağlık turizmi oyuncuları, pandemi sonrası ilginin Türkiye'ye kayacağını öngörüyor. Sağlık turizminde 2.5 milyar dolarlık gelir elde edildiğini belirten sektör temsilcileri, Türkiye'nin hızlı davranması halinde 5 yılda gelirini 10 milyar dolara taşıyacağını vurguluyor.Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, Türkiye'nin virüsle çok güçlü bir mücadele gösterdiğini ve sağlık alanındaki başarısını dünyaya kanıtladığını söyledi. İngiltere, ABD gibi dünyanın önde gelen ülkelerinin sağlık sistemlerinin virüsle mücadele döneminde çöktüğünü anlatan Bahat, "Türkiye, Kore, Japonya, Avusturalya ve Almanya virüs krizinin birinci aşamasını tamamladı. Bu ülkeler sağlık sistemleriyle de öne çıktı" diye konuştu. Türkiye'de devletin çok sistemli çalıştığını ve hızlı aksiyon aldığını vurgulayan Bahat, "Ölüm oranının düşük olması ve özellikle 80 ülkeye yapılan tıbbi yardımlar dikkatleri ülkemize çekti" diye konuştu. Tüm bu sürecin salgın sonrası dönemde Türkiye'yi öne çıkaracağını belirten Bahat, şöyle devam etti: "Türkiye sağlık turizminden geçen yıl yaklaşık 2.5 milyar dolar gelir elde etti. Pandemi öncesinde biz bu rakamın 5 yılda 5-6 milyar dolara çıkacağını öngörüyorduk ancak şimdi hızlı davranır, atakta olursak 10 milyar doları rahatlıkla aşacağımıza inancımız tam."Türkiye'nin sağlık turizmi için daha çok Ortadoğu, Asya, Rusya, Kuzey Afrika ve Balkanlar'dan hasta aldığını anlatan Bahat, "Avrupa büyük cerrahi operasyonlarda Türkiye'ye burun kıvırıyordu. Avrupalılar ülkelerinde pahalı olduğu için diş, plastik cerrahi gibi daha basit operasyonlar için Türkiye'ye geliyordu. Ancak pandemi sonrası ilgi ülkemize kaymaya başladı. Avrupalı meslektaşlarımız her gün bizi arıyor ya da mail trafiğine tutuyor. Bu süreci nasıl yönettiğimizi soruyor, Türkiye'deki sağlık sistemine olan hayranlıklarını iletiyorlar" dedi.ETHICA Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan, batının özellikle yaşlı nüfus konusunda sınıfta kaldığını belirterek, "Yaşlılar bakım evlerinde ölüme terk edildi. Türkiye'de ise durum tam tersi. Yaşlı bakım evlerinde hiçbir bakıcı ya da sağlık çalışanı büyüklerimizi kaderine terk etmedi, aksine canla başla onları yaşatmak için çalıştı. Bu durum dünya kamuoyunda da görüldü. Salgın sonrası üçüncü yaş turizmi ciddi oranda hareketlenecek" dedi. Yeni dönemde sağlık turizmi için 31 ülkeye kapıların açıldığını hatırlayan Akdoğan, "Ancak saç ekimi ve plastik cerrahi için izinler henüz verilmedi. Eğer bu alanlar için kapıları açmakta gecikirsek bu turist başka ülkeye gider. Hızlı davranmamız gerekiyor" diye konuştu.SAĞLIK Bakanlığı sağlık turizmi kapsamında bugün yurtdışından hasta almaya başlıyor. Almanya, İngiltere, Rusya, Katar, Bahreyn dahil 31 ülkeye sağlık turizmi kapsamında kapısını açan Türkiye, ortopedi, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, onkoloji, beyin ve sinir cerrahisi, organ nakli ve kemik iliği gibi alanlarda hasta alacak. Hastalar, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin (USHAŞ) hasta takip sistemine kaydedilecek.