Merkez’den swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların son günlerde ana gündem konusu haline gelen para takası (swap) operasyonunda ilk adımı dün attı. TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan swap anlaşması tadil edildi. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar riyalinden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar riyaline yükseltildi.Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı. Katar'la 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen sene 5 milyar dolara yükseltilmişti..Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi. Bakanlık yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler ile yürütüldüğünü belirten yetkililer, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği swap anlaşmaları, yatırımcı güveninin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Dün anlaşmanın açıklanmasının hemen ardından dolar 6.79 TL'den 6.77 liraya kadar indi. 7 Mayıs'ta 7.2690 TL ile tarihi zirvesine çıkan dolar, bu tarihten sonra swap anlaşmalarına ilişkin beklentilerle 6.80 liranın altına indi. TL son iki haftada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Öte yandan ekonomistler, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda faizi yarım puan düşürebileceğini fakat swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu etkileyebileceğini ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da Euroclear ve Clearstream'i yurtdışı ile TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı aldı.SWAP yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isim olarak tanımlanıyor. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Para swapı iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir paranın başka bir para ile değiştirilmesi ve belirli bir süre sonunda değiştirilen ana paraların geri verilmesini içeriyor.Rezerv kayıplarının önüne geçilecekYerel para ile ticareti ve yatırımları teşvik edecekFinansal istikrara katkı sağlayacakTL üstündeki baskı azalacakYatırımcı güveni artacak