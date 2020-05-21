Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne durumda?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken konuyla ilgili araştırmalar da Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi arttı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ederek, kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Uzmanlar Merkez'in politika faizi indirimi kararının kredi faizlerine de etki edebileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte son dakika Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ve diğer bankaların faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Taşıt kredisi: 0.94

Konut kredisi: 0.94