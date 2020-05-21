Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne durumda?

: ne kadar? 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - ne durumda?

haberi: araştırmaları, 'nın politika faizi kararı öncesi öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacakken, vatandaşlar da olası bir indirimin, kredi faiz oranlarında etkisinin ne olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere; Geçtiğimiz yıl Merkez'in faiz indirimi kararları, ihtiyaç - taşıt - konut kredisine sirayet etmiş ve kamu - özel bankalar kredi faiz oranlarında büyük indirimlere giderek rekor seviyede kredi kullanılmasını sağlamıştı. Biz de haberimiz de Ziraat, Halkbank, Akbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranlarını derledik. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 21.5.2020 11:01 Son Güncelleme: 21.5.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne durumda?

ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken konuyla ilgili araştırmalar da 'nın politika faizi kararı öncesi arttı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ederek, kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Uzmanlar Merkez'in politika faizi indirimi kararının kredi faizlerine de etki edebileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte son dakika Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ve diğer bankaların faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne durumda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA