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ne zaman yapılacak, kimler alabilir? İlave ne kadar, kaç TL? 2020 tediye ödemesi tarihleri

Kelime anlamı olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamına gelen merakla bekleniyor. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödeme tarihleri ve ne zaman yatacağına ilişkin konular vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Kamuda çalışan ve kadroya geçen taşeron işçilerin ödemelerine dair ilk taksit Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. İkinci taksit ödemelerinin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Buna göre; tediye ödemeleri (2.taksit) ne zaman yapılacak? 2020 ilave ne kadar?

Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:18 Son Güncelleme: 22.5.2020 12:18 ABONE OL
Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler alabilir? İlave tediye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2020 tediye ödemesi tarihleri

tarihleri merakla bekleniyordu. İkramiye, ek ödenek ve para desteği anlamına gelen ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı belli oldu. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı ek ödeme yapılıyor. Ödemelerin ilk taksiti Resmi Gazetede yayınlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Buna göre; yatırılacak? ?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından vatandaşlar tediye ödemeleri ne zaman, tediye ödemeleri ne kadar gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İşte konunun detayları...

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Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler alabilir? İlave tediye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2020 tediye ödemesi tarihleri
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