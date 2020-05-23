Yerli üretim şaha kalkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerli üretime ilişkin açıklamaları iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı.SABAH'a konuşan Türk sanayisinin önde gelen isimleri, bu hamlenin yerli üreticinin elini güçlendireceğini ve özellikle iç piyasadaki Çin ürünü hakimiyetine büyük darbe vuracağını söyledi. İtahalatın eskisi gibi kolay olmamasının üretim kabiliyeti oldukça yüksek olan Türk sanayisine doping etkisi yapacağını söyleyen sanayiciler, "Alacağımız bu destekle yerli üretimi şaha kaldıracağız" diye konuştu.Bu önemli adımın sanayinin GSMH içindeki payını artıracağını söyleyen Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bir ülke için üretmeden zengin olmamanın mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu karar yerli üreticinin rekabet gücünü artıracak" dedi.Üreticinin küresel salgın nedeniyle sıkıntıda olduğu bir dönemde atılan bu adımın büyük bir önem taşıdığına vurgu yapan Zeytinoğlu, şunları anlattı: "Bugüne kadar ucuz diye bir takım ürünlerin üretimini Çin'e bırakmışız. Ancak salgın döneminde maske üretmenin önemini net bir şekilde gördük. Artık ülke olarak üretimin karlı hale getirilmesi için çalışmalıyız. Biz üreticiler bunu yapmaya hazırız."Atılan bu adımın uluslararası rekabette Türk sanayicisinin elini güçlendireceğini söyleyen Sakarya TSO Başkanı Akgün Altuğ ise, "Biz sanayiciler için yerli üretimin önceliklendirilmesi konusu büyük önem taşıyor. Bu adımla, üretenin eli güçlenecek ve ülkenin çıkışı buradan olacak" değerlendirmesini yaptı. Ülkemizin yerli üretimin desteklenmesiyle ekonomik olarak sıçrama yapacağını belirten Denizli Ticaret Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci şunları söyledi: "Hükümet çok ciddi bir tasarruf gösterdi. Özellikle metal ve tekstil sektörü üçüncü ülkelerden yapılan ithalattan dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Bunun önüne geçilmiş olacak."Yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak için ilk etapta 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesinin istihdama da olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Üretimde özellikle Uzakdoğu menşeili ürün baskısının azalmasıyla sanayicinin üretimini ve buna bağlı olarak istihdamını artırması bekleniyor.Koronavirüs salgını nedeniyle küresel dengelerin değiştiğini ve bu süreçte Türkiye'nin güçlü bir üretim merkezine dönüşeceğine inandığını söyleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şunları belirtti: "Sayın Bakanımızın yerli üretime ilişkin mesajı bizim için çok önemli. Yerli üretimi desteklemek için finansman imkânları da güçlendirilecek. Veriler de hazirandan itibaren toparlanma sürecine girileceğini gösteriyor. 3 aylık mola olarak gördüğümüz bu sürecin sonuna geldik. Güçlü üretim altyapısı, elini taşın altına koyan iş dünyası ile Türkiye bu dönemden güçlenerek çıkacak."