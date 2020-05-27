Son dakika | Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Bugün yeni rekorlara imza atıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu milli enerji ve maden politikalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

BUGÜN YENİ REKORLARA İMZA ATIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.