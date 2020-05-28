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Kamu bankalarından müjde, ev alacaklar için büyük fırsat! Kredi faiz oranları ve düşecek mi?

Koronavirüs salgını sonrasında hareketliliğin artması beklenen sektörlerden birisi de inşaat sektörü olarak öne çıkıyor. Bu noktada, ev alacaklara yönelik düşük faizli, uzun vadeli ve ön ödemesiz konut kredisi geleceği bildirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ankara kulislerinde konuşulan son bilgileri A Haber canlı yayınında açıklarken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank öncülüğünde yeni açıklanacak olan konut kredisi paketleri ile ev alımının kolaylaştırılacağını söyledi. Böylelikle, yakın dönemde ev alacak vatandaşların yanıtını aradığı ' düşecek mi?' sorusu da cevabına ulaştı. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın açıklaması beklenen konut kredisi ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 11:39 ABONE OL
Kamu bankalarından müjde, ev alacaklar için büyük fırsat! Kredi faiz oranları ve konut kredisi faiz oranları düşecek mi?

Kredi faiz oranları ve konut kredisi faizleri düşecek mi? Bu sorunun yanıtı, koronavirüs salgını süresince en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Salgının ardından en çok hareketlilik olması beklenen sektör olarak inşaat sektörü öne çıkıyor. Böyle olunca da, güncel yoğun bir şekilde araştırılıyor.

EV ALACAKLAR DİKKAT! FARUK ERDEM AÇIKLADI: KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınına katılırken düşük faizli, uzun vadeli ve ön ödemesiz konut kredisi hakkında müjdeyi açıkladı. Erdem, üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile verilecek olan kredinin başlayacağı tarihi de duyururken ev alımının kolaylaştırılacağını söyledi. Faruk Erdem ayrıca, bu konut kredisinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük faiz oranlı konut kredisi olacağını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve Faruk Erdem'in ev alacakları ilgilendiren o açıklaması;

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Kamu bankalarından müjde, ev alacaklar için büyük fırsat! Kredi faiz oranları ve konut kredisi faiz oranları düşecek mi?
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