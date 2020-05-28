Kamu bankalarından müjde, ev alacaklar için büyük fırsat! Kredi faiz oranları ve konut kredisi faiz oranları düşecek mi?

Kredi faiz oranları ve konut kredisi faizleri düşecek mi? Bu sorunun yanıtı, koronavirüs salgını süresince en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Salgının ardından en çok hareketlilik olması beklenen sektör olarak inşaat sektörü öne çıkıyor. Böyle olunca da, güncel konut kredisi faiz oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

EV ALACAKLAR DİKKAT! FARUK ERDEM AÇIKLADI: KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınına katılırken düşük faizli, uzun vadeli ve ön ödemesiz konut kredisi hakkında müjdeyi açıkladı. Erdem, üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile verilecek olan kredinin başlayacağı tarihi de duyururken ev alımının kolaylaştırılacağını söyledi. Faruk Erdem ayrıca, bu konut kredisinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük faiz oranlı konut kredisi olacağını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve Faruk Erdem'in ev alacakları ilgilendiren o açıklaması;