Lojistik şirketlerine dijital operatör geldi

Lojistik operasyonlar çoğunlukla kağıt üzerinde yönetiliyor. Ancak Kovid-19 sonrası gelişmeler lojistik sektörünü de derinden etkiledi. Alışılmış yöntemlerle taşımaları takip etmek, teslim evrakı almak ya da operasyonunun başarısını ölçmek çok zor. Yolda, geliştirdiği teknoloji ve veri analitiğini, lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığıyla birleştirerek lojistik operasyonların sorunlarını çözüyor.Volkan Özkan ve Murad Özsert tarafından kurulan yolda, kendisini "Dijital Lojistik Operatörü" olarak tanımlıyor. Lojistik operasyon süreçlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten kurucular, geliştirdikleri teknolojilerle ve çözümlerle sektörde dijitalleşmeye öncülük etmek istiyorlar. yolda'nın geliştirdiği akıllı kapasite yönetimi sayesinde parsiyel taşımalar minimum aktarma ile yönetiliyor. Dolayısıyla hem hasar oranları ve maliyet düşüyor hem de teslimat süreleri optimize ediliyor. Yolda'nın birçok yerel nakliyeci ve lojistik şirketi ile anlaşması olduğundan, KOBİ ve kurumsal işletmeler tek platform üzerinden birden fazla farklı taşıma talebine anlık cevap alabiliyor. Şirketler ayrıca kontrol paneli üzerinden taşımalarını takip edebiliyor ve yolda'nın sunduğu detaylı raporlama hizmetiyle lojistik operasyon performanslarını ölçebiliyor.İş makinesinden soğuk zincirinde gönderilmesi gereken yüklere kadar lojistik hizmetinin güvenli ve verimli yürütülmesini sağlıyor. Collective Spark önderliğinde Barbaros Özbuğutu ve Avrupalı yatırımcılardan tohum öncesi 830 bin dolar yatırım alan yolda girişimi sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. Collective Spark liderliğindeki yatırım turuna yurtdışından ve Türkiye'den birçok tanınmış melek yatırımcı katıldı. İsmi açıklanan yatırımcılar arasında iyzico kurucusu Barbaros Özbuğutu, Runtastic kurucusu Florian Gschwandtner, N26 ve iyzico yatırımcılarından Marcus Mosen, SumUp ve Payworks gibi başarılı startup'lara yatırım yapan Stefan Kalteis da var. İstanbul'dan 80 il ve 922 ilçeye taşıma operasyonları için hizmet veren yolda, yatırım ile birlikte ekibini büyütmeyi, yeni nesil teknolojiler geliştirerek otomasyon ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.Collective Spark Fonu kurucu ortaklarından Atıl Erken, "Yolda'nın pazar yeri hizmeti, parsiyel ve diğer tip taşıma konularına yaratıcı bir çözüm sunuyor ve bu çözümün lojistik sektörünün dijitalleşmesi yönünde önemli bir adım olacağına inanıyoruz" görüşünü paylaştı.