İlk uçuş İstanbul- Ankara: 1 Haziran'da başlıyor

Koronavırüs nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar 1 Haziran'da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havayolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. Saat 14.10'da İzmir'e, 11.15'te Antalya'ya ve 13.00'te Trabzon'a da sefer gerçekleştirilecek" dedi. Karaismailoğlu, havalimanı, terminal, yer hizmetleri kuruluşları ve havalimanına yolcu getiren ulaşım araçlarında uyulacak tedbirlerle ilgili sertifika projesi başlatıldığını hatırlatarak, "Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır" diye konuştu.Tüm şartları karşılayan havalimanlarına sertifika verilmeye başlandığını bildiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanları sertifika almaya hak kazandı. Havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını da yaparak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını sağlayacağız. Yolcu sirkülasyonunu en uygun düzeyde tutacağız." Bakan Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarının tüm tedbirleri alacağını ve bunları titizlikle uygulayacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar" mesajı verdi.TÜRK Hava Yolları (THY) da uçuşların 1 Haziranda başlayacağını duyurdu. Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Pegasus Hava Yolları da kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen'den İzmir'e gerçekleştirecek. Pegasus, 1-2-3 Haziran tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İzmir, Antalya ve Trabzon'a uçacak.