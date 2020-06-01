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Bakan Albayrak: Devreye alınan 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı , "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:15 Son Güncelleme: 1.6.2020 12:55 ABONE OL
Bakan Albayrak: Devreye alınan 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak yerli üretimi destekleyeceklerini ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlayacaklarını belirtti.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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Bakan Albayrak: Devreye alınan 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun
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