Bakan Albayrak: Devreye alınan 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak yerli üretimi destekleyeceklerini ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlayacaklarını belirtti.

Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. https://t.co/fBMB5CUZn2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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