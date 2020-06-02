Güncel tatil, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç ve konut kredisi başvuruları ve kredi hesaplama nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük paketlerinden bir tanesini açıkladı. Beyaz eşyadan konuta, taşıttan tatile kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan bu kredi paketi, koronavirüs salgını ve sonrasında vatandaşların derdine adeta derman olacak. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile vatandaşlara sağlanacak olan bu krediler, ilk gününde vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgi gördü. Özellikle, taşıt ve konut alacaklar yurttaşlar, başvuru şartları ve başvuru işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Öte yandan, tarihi kampanya sürecine Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları da dâhil oldu.

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TATİL, İHTİYAÇ, KONUT VE TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından taşıt ve konut kredisi örnek ödeme tablosu yayımlanırken kredi başvuru şartları da kamuoyuna duyuruldu. Böylelikle, 'Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi başvuru şartları neler?' sorusu da yanıt buldu. Bu tarihi kampanya, konut ve taşıt kredisinin yanı sıra tatil ve ihtiyaç kredisi fırsatı da sunuyor.

TAŞIT VE KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÖRNEK ÖDEME TABLOSU VE GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, açıklanan yeni destek paketi kapsamında, taşıt ve konut kredisi hakkında bilgi edinebilir; 2 Haziran Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank güncel kredi faiz oranlarını görüntüleyerek başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.