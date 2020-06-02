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Güncel tatil, ihtiyaç, taşıt ve HABERİ: İhtiyaç ve konut kredisi başvuruları ve kredi hesaplama nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Taşıt, ihtiyaç, tatil ve konut kredisi ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bakan Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük paketlerinden bir tanesini dün resmen açıkladı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ile ilgili kısıtlamalar 1 Haziran tarihinde kaldırıldı. Normalleşme sürecine geçişimiz ile birlikte taşıt ve konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank güncel vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Öte yandan, bu tarihi kampanya sürecine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalar da dahil oldu. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut, taşıt kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler ve kimler yararlanabilir? 2 Haziran güncel kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizden, örnek ödeme tablosu ile beraber düşük faizli kredi paketi hakkında bilgi edinebilir; devletin desteği ve Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın aracılığı ile sunulan bu kredinin başvuru şartlarını görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 17:07 ABONE OL
Güncel tatil, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç ve konut kredisi başvuruları ve kredi hesaplama nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük paketlerinden bir tanesini açıkladı. Beyaz eşyadan konuta, taşıttan tatile kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan bu kredi paketi, koronavirüs salgını ve sonrasında vatandaşların derdine adeta derman olacak. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile vatandaşlara sağlanacak olan bu krediler, ilk gününde vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgi gördü. Özellikle, taşıt ve konut alacaklar yurttaşlar, başvuru şartları ve başvuru işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Öte yandan, tarihi kampanya sürecine Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları da dâhil oldu.

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Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından taşıt ve konut kredisi örnek ödeme tablosu yayımlanırken kredi başvuru şartları da kamuoyuna duyuruldu. Böylelikle, 'Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi başvuru şartları neler?' sorusu da yanıt buldu. Bu tarihi kampanya, konut ve taşıt kredisinin yanı sıra tatil ve ihtiyaç kredisi fırsatı da sunuyor.

TAŞIT VE KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÖRNEK ÖDEME TABLOSU VE GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, açıklanan yeni destek paketi kapsamında, taşıt ve konut kredisi hakkında bilgi edinebilir; 2 Haziran Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank güncel kredi faiz oranlarını görüntüleyerek başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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