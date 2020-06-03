Emlak Konut'un Hayallerini Erteleme Türkiye projeleri nerede, hangi şehirlerde? Emlak Konut GYO’nun 2 yıl sonra öde konut kampanyası projeleri listesi

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye ekonomisini kalkındırmak için devreye alınan kredi destek paketi hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği kredi destek paketi, dün itibarı ile kamu bankaları aracılığıyla duyuruldu ve başvurular alınmaya başladı. Açıklanan kredi paketi, Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faiz oranlarını içermekle beraber konuttan taşıta kadar çeşitli sektörleri kapsıyor. Ev kredi faiz oranlarının ciddi bir seviyede düşmesi de konut sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı.

EMLAK KONUT GYO DUYURDU: HAYALLERİNİ ERTELEME TÜRKİYE

Konut kredisinde faizi 15 yılda 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64'e indirmesinin ardından bir hamle de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO'dan geldi. Hayata geçirdiği kampanyalarla sektörün öncüsü olan şirket, 1-2 ay sürmesi planlanan "Hayallerini Erteleme Türkiye" isimli kampanyaya başlıyor.

EMLAK KONUT'UN HAYALLERİNİ ERTELEME TÜRKİYE PROJELERİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRLERDE?

Emlak Konut GYO'nun bu duyurusunun ardından projeleri de merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları böylesine düşük bir seviyeye gelmişken bir an önce ev sahibi olmak istiyor. Peki, Emlak Konut'un projeleri nerede, hangi şehirlerde?

İşte, tüm merak edilenler...