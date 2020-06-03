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Kredi faiz oranlarında indirimleri! Ziraat, Vakıfbank, Garanti konut - taşıt ne kadar?

hakkında bilgileri gelmeye devam ediyor. Kamu banka - katılım finans kuruluşları tarafından açıklanan ve milyonlarca vatandaşa nefes olacak yeni kredi destek paketi sonrası 2020 güncel kredi faiz oranları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank'ın konut - otomobil - ihtiyaç - tatil kredileri gibi kampanyalarına ilgi artarken, uzmanlar önümüzdeki dönemde özel bankaların müşterileri için yeni fırsatlar sunabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Bankalar müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları listesi...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 14:30 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Vakıfbank, Garanti konut - taşıt kredi faizleri ne kadar?

haberi: Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile kredi faizlerinde düşüşler yaşanırken, kamu bankaları da harekete geçti ve cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketini devreye aldıklarını duyurdu. Ev - otomobil satın almak ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler de söz konusu düşük faizli kredi uygulamasından yararlanmak için araştırmalara başladı. Biz de haberimizde bankaların en güncel kredi faiz oranlarını derledik! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
Tüketici kredisi: 0.98

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Vakıfbank, Garanti konut - taşıt kredi faizleri ne kadar?
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