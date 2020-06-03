Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Vakıfbank, Garanti konut - taşıt kredi faizleri ne kadar?

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile kredi faizlerinde düşüşler yaşanırken, kamu bankaları da harekete geçti ve cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketini devreye aldıklarını duyurdu. Ev - otomobil satın almak ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler de söz konusu düşük faizli kredi uygulamasından yararlanmak için araştırmalara başladı. Biz de haberimizde bankaların en güncel kredi faiz oranlarını derledik! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

Tüketici kredisi: 0.98