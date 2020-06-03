Son dakika | TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu

TÜRKSAT uyduları ile ilgili son dakika haberi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.

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