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| uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu

haberi: uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu " 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:30 Son Güncelleme: 3.6.2020 12:42 ABONE OL
Son dakika | TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu

TÜRKSAT uyduları ile ilgili son dakika haberi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.

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Son dakika | TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarih belli oldu
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