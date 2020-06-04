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Haberler Ekonomi Haberleri Konut kredisi faiz oranları düştü! 2020 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası sıfır ve ikinci el konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Taşıt, ihtiyaç ve tatil kredisi müjdesi!

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Ev alma hayalleri kuran vatandaşlara kamu bankalarından müjdeli haber geldi. , , konut, taşıt ve faiz oranını düşürdüğünü açıklarken, fırsatını da resmen duyurdu. Bu gelişmelerin ardından bankalara başvurular başlarken, konu kredisi faiz oranları ve başvuru şartları merak konusu oldu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım sıfır, ikinci el faiz oranları ayrıntılarda bulabilirsiniz. Peki, 12 ay geri ödemesiz sıfır, ikinci el konut kredisi, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte konut, taşıt, ihtiyaç, tatil kredisi ile ilgili bilinmesi gerekenler!

Giriş Tarihi: 4.6.2020 08:19 Son Güncelleme: 4.6.2020 08:19 ABONE OL
Konut kredisi faiz oranları düştü! 2020 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası sıfır ve ikinci el konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Taşıt, ihtiyaç ve tatil kredisi müjdesi!

Kamu bankalarından, ev alma hayali ile bekleyen vatandaşlara dev müjde geldi. faiz oranları düşürülürken, 12 ay geri ödemesiz olacağı da belirtildi. Bunun yanı sıra faiz oranı da düşüp, fırsatı sunulmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından , , konut kredisi faiz oranları araştırılmaya başladı. Kamu bankalarının yanı sıra Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da kampanyaya katıldığını resmen duyurdu. Peki, 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Tatil, taşıt ve faiz oranı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

SIFIR VE İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Sıfır ve ikinci el konutlar için düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;

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Konut kredisi faiz oranları düştü! 2020 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası sıfır ve ikinci el konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Taşıt, ihtiyaç ve tatil kredisi müjdesi!
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