Konut satışları artacak

ARTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, konut piyasası açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde bankaların konut kredisi vade oranlarını aşağıya çekmesinin konut alımını kolaylaştıracağını söyledi. Çetinsaya, "Konut alıcılarını sevindiren bu karar sektörümüze canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır. Sektör temsilcileri olarak haziran ile birlikte 'Yeni Normal' de yarınlara umutla bakarken konut satışlarının da kademeli olarak artacağı aşikar" diye konuştu.Tarihi fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projelerden yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler projeleriyle yer aldıklarını belirten Süleyman Çetinsaya, "Alıcılara yönelik konut alımının kolaylaştığı bu iki projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 064 oran uyguluyoruz. Öte yandan Avrupa Konutları Atakent 4B'de inşaatımızı sürdürüyoruz. Markamızın en yenisi olacak ve Arıcılar'da yer alacak Avrupa Konutları Vadi projemizi de yıl içinde lanse etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümetin aldığı tedbirlerle, reel sektöre ve işveren kesimine sağladığı destek ve teşvik paketleriyle büyük moral verdiğinin altını çizen Çetinsaya, "Birçok alanda vatandaşlarımıza maddi destek sağlandı. Sağlık alanında dünyaya örnek olduk" dedi.