Suriyeli’ye girişim desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) 26.4 milyon euro destekle Suriyeliler için bir girişim destek programı başlattı. ENHANCER adlı proje 48 ayda İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 48 şehirde gerçekleştirilecek. ENHANCER'ın bütçesinden yaklaşık 12.1 milyon euro girişimcilere ve yerel kurumlara sağlanacak hibe için tahsis edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bölgelerde kalkınma ajanslarının da desteğiyle koruma altındaki Suriyeli için yeni bir proje başlatıyoruz. Özellikle teknolojiyle ilgili projeler üzerine çalışılacak. Suriyeli dostlarımızı startup yapmak istiyoruz" dedi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, "Bu proje onların entegrasyonu geliştiren politikaları destekliyor. AB Türkiye'de dijital ekonominin gelişmesine de destek verecek" dedi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Halil Afşarata da "Projenin ekonomik boyutunun yanı sıra insanı boyutunun da olduğunu hatırlamalıyız" değerlendirmesini yaptı.